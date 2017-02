Tini ser möjligheterna i huset: "Resultatet blev ett annorlunda boende"

Tini Warg och hennes sambo Mattias Nilsson tänkte att de skulle landa och bo i Hudiksvall.

– Och så hittade vi det här huset, som var ett drömhus för oss, säger Tini Warg.

Samtidigt hade de bestämt sig för att de inte skulle bo i huset. På övervåningen fanns redan två lägenheter. Garageplatser och verkstäder fanns också. De köpte huset och hyrde ut det. – Till att börja med ...

De renoverade båda lägenheterna och isolerade vinden.

– Sedan brann det upp. Alltihop.

Försöken att sälja huset lyckades inte.

– Det var ingen som såg potentialen, som vi gjorde. Vi ville inte skänka bort det heller, så då kavlade vi upp ärmarna igen och körde på. Vardagsrummet är stort och luftigt, med tegelväggar där murbruket och tegelstenarna ger struktur. Just den grova strukturen gör att ljudet inte studsar, som det lätt gör annars där det är högt i tak och hårda ytor. Stora fönster med breda fönsternischer släpper in sol och ljus, och en kamin i ett hörn höjer mysfaktorn. Även om de i bland har varit sugna på att flytta in i huset själva har de valt att inte göra det. Efter alla flyttar i Stockholm lovade de sig själva att sluta hatta runt. Den nyrenoverade lägenheten hyrs istället ut till familjens vänner.

– För mig har det bara varit kul att bygga upp. Jag är den som mest pekar, styr och ställer. För min sambo har det kanske inte varit lika kul alla gånger, för han får göra alla tokigheter, säger Tini Warg och skrattar lite. I badrummet har de valt kakel som skiftar och behållit ett stort fönster, som ger fint ljusinsläpp. På golvet ligger skiffer med rostbruna strimmor.

– Vi tyckte att det gick bra ihop med resten av byggnaden. Rostinslagen passar till teglet och det var ett självklart val när vi såg det.

Planlösningen i bostaden är öppen och de skrovliga tegelväggarna i vardagsrummet vägs upp av släta ytor och fönster från golv till tak vid en soffhörna. Resultatet av deras arbete är ett annorlunda boende jämfört med de flesta andra, konstaterar Tini Warg.

– Det har varit ett drömprojekt för oss båda två.

