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Söderhamnidag 12.00

Sekelskiftesvilla med kakelugnar Hälsinglands mest klickade objekt – se listan här

Vecka 13 blev en sekelskiftesvilla med flera kakelugnar, belägen i Edsbyn, det mest klickade hälsingeobjektet på Hemnet. Näst mest klickat är en femrumsvilla inriktad på ekologisk odling i Delsbo. Som nummer tre kommer en 20-talsvilla i Bollnäs.

Bild: Fastighetsbyrån

1. Villa, Edsbyn, fem rum, 149 kvadratmeter, 1 350 000 kronor. Sekelskiftesvillan med flera kakelugnar och högt i tak toppar listan med 4 772 klick.

2. Villa i Delsbo utanför Hudiksvall, fem rum, 125 kvadratmeter, 1 750 000 kronor, 3 976 klick.

3. Villa i Kilafors, Bollnäs, femrum, 164 kvadratmeter, 1 175 000 kronor, 3 637 klick.

4. Villa, Bollnäs, tre rum, 90 kvadratmeter, 1 250 000 kronor. 3 491 klick.

5. Fritidshus, Hudiksvall, fyra rum, 115 kvadratmeter, 3 850 000 kronor. 3 217 klick.

6. Villa, Ren, Bollnäs, fem rum, 122 kvadratmeter, 1 975 000 kronor. 3 100 klick.

7. Bostadsrätt, Hudiksvall, två rum, 65 kvadratmeter, 995 000 kronor, 2 867 klick.

8. Fritidshus, Bollnäs, tre rum, 300 000 kronor. 2 728 klick.

9. Fritidshus, Ramsjö, Ljusdal, två rum, 60 kvadratmeter, 275 000 kronor. 2 727 klick.

10. Villa , Söderhamn, fem rum, 120 kvadratmeter, 1 275 000 kronor. 2 697 klick.

Här är fler bilder från Hälsinglands mest klickade objekt på Hemnet förra veckan:

Bild: Fastighetsbyrån

Bild: Fastighetsbyrån

Bild: Fastighetsbyrån

0650-355 20
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