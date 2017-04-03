Sekelskiftesvilla med kakelugnar Hälsinglands mest klickade objekt – se listan här

1. Villa, Edsbyn, fem rum, 149 kvadratmeter, 1 350 000 kronor. Sekelskiftesvillan med flera kakelugnar och högt i tak toppar listan med 4 772 klick.
2. Villa i Delsbo utanför Hudiksvall, fem rum, 125 kvadratmeter, 1 750 000 kronor, 3 976 klick.
3. Villa i Kilafors, Bollnäs, femrum, 164 kvadratmeter, 1 175 000 kronor, 3 637 klick.
4. Villa, Bollnäs, tre rum, 90 kvadratmeter, 1 250 000 kronor. 3 491 klick.
5. Fritidshus, Hudiksvall, fyra rum, 115 kvadratmeter, 3 850 000 kronor. 3 217 klick.
6. Villa, Ren, Bollnäs, fem rum, 122 kvadratmeter, 1 975 000 kronor. 3 100 klick.
7. Bostadsrätt, Hudiksvall, två rum, 65 kvadratmeter, 995 000 kronor, 2 867 klick.
8. Fritidshus, Bollnäs, tre rum, 300 000 kronor. 2 728 klick.
9. Fritidshus, Ramsjö, Ljusdal, två rum, 60 kvadratmeter, 275 000 kronor. 2 727 klick.
10. Villa , Söderhamn, fem rum, 120 kvadratmeter, 1 275 000 kronor. 2 697 klick.
Här är fler bilder från Hälsinglands mest klickade objekt på Hemnet förra veckan: