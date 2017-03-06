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Nya avsnitt av "Unika rum"

Udda platser och kreativa lösningar att bli inspirerad av!

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Söderhamn 6 mars

Här är Hälsinglands hetaste bostäder – se listan här

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Ett fritidshus med inglasad veranda och snickarrum. Det är förra veckans mest klickade hälsingeobjekt på Hemnet. Näst flest klick fick en åttarumsvilla i Alfta och nummer tre på listan är en renoverad villa i Söderhamn.

Bild: Svensk fastighetsförmedling

1. Fritidshus i Söderhamn, fem rum, 120 kvadratmeter, 680 000 kronor. Stugan med veranda och snickarrum toppar listan med 5 044 klick.

2. Villa i Alfta, åtta rum, 200 kvadratmeter, 750 000 kronor, 3 125 klick.

3. Villa i Söderhamn, fyra rum, 93 kvadratmeter, 1 295 000 kronor, 3 113 klick.

4. Villa i Hög, Hudiksvall, sex rum, 185 kvadratmeter, 1 395 000 kronor. 3 064 klick.

5. Fritidshus i Söderhamn, tre rum, 89 kvadratmeter, 2 200 000 kronor. 2 527 klick.

6. Villa i Segersta, Bollnäs, fem rum, 100 kvadratmeter, 695 000 kronor. 2 216 klick.

7. Villa i Stömne, Delsbo, sju rum, 188 kvadratmeter, 1 595 000 kronor. 2 149 klick.

8. Villa på Öster, Hudiksvall, fem rum, 122 kvadratmeter, 3 150 000 kronor, 2 126 klick.

9. Villa, Näsviken, sju rum, 105 kvadratmeter, 1 295 000 kronor. 1 932 klick.

10. Villa, Norrala, fyra rum, 97 kvadratmeter, 1 375 000 kronor. 1 807 klick.

Här är fler bilder från Hälsinglands mest klickade objekt på Hemnet förra veckan.

Bild: Svensk fastighetsförmedling

Bild: Svensk fastighetsförmedling

0650-355 20
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Nya avsnitt av "Hemma hos"

Inspireras av planlösningar, inredning och färgval!

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