Här är Hälsinglands hetaste bostäder – se listan här

1. Fritidshus i Söderhamn, fem rum, 120 kvadratmeter, 680 000 kronor. Stugan med veranda och snickarrum toppar listan med 5 044 klick.
2. Villa i Alfta, åtta rum, 200 kvadratmeter, 750 000 kronor, 3 125 klick.
3. Villa i Söderhamn, fyra rum, 93 kvadratmeter, 1 295 000 kronor, 3 113 klick.
4. Villa i Hög, Hudiksvall, sex rum, 185 kvadratmeter, 1 395 000 kronor. 3 064 klick.
5. Fritidshus i Söderhamn, tre rum, 89 kvadratmeter, 2 200 000 kronor. 2 527 klick.
6. Villa i Segersta, Bollnäs, fem rum, 100 kvadratmeter, 695 000 kronor. 2 216 klick.
7. Villa i Stömne, Delsbo, sju rum, 188 kvadratmeter, 1 595 000 kronor. 2 149 klick.
8. Villa på Öster, Hudiksvall, fem rum, 122 kvadratmeter, 3 150 000 kronor, 2 126 klick.
9. Villa, Näsviken, sju rum, 105 kvadratmeter, 1 295 000 kronor. 1 932 klick.
10. Villa, Norrala, fyra rum, 97 kvadratmeter, 1 375 000 kronor. 1 807 klick.
Här är fler bilder från Hälsinglands mest klickade objekt på Hemnet förra veckan.