Tisdagens blåljus: Älgolycka, dopningsbrott och stöld av Edsbytröja

Klicka på blålänkarna för att läsa de fullständiga artiklarna.

Trafik:

En lastbil körde under natten mot tisdag på en älg på E4.

Brott:

En man i 20-årsåldern åtalas för stöld efter att ha tagit diverse saker från ett förråd i Ovanåkers kommun. Bland annat tog han en väska med en signerad matchtröja från bandylaget Edsbyns IF.

En man i 30-årsåldern från Hudiksvall åtalas på 13 punkter, misstänkt för narkotikabrott, trafikbrott och ringa dopningsbrott.

En man från Hudiksvall åtalas för ringa narkotikabrott efter att ha blivit ertappad med narkotikaklassade tabletter.

En man i 20-årsåldern åtalas för vapenbrott sedan han ertappats med pepparspray i Ljusdal.

En man i 40-årsåldern kunde inte betala när han skulle tanka men påstod att han var polis och att han skulle återkomma med betalningen. Mannen kom dock aldrig tillbaka och åtalas nu för bedrägligt beteende.

Två män i 20-årsåldern åtalas vid Hudiksvalls tingsrätt, misstänkta för stöld i Mohed och ringa narkotikabrott.

Gävle: En man och en kvinna hemmahörande i Gävle anhölls under tisdagsmorgonen misstänkta för grov misshandel av sitt ettåriga barn, efter att barnet kommit in till sjukhus under natten.

Bränder:

Vid kvart över fyra på tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en brand i Hudiksvall. Det visade sig att en papperskorg på sjukhusområdet brann med öppna lågor.

