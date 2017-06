Måndagens blåljus: Viltolycka, strömavbrott och dieselstöld

Klicka på blålänkarna för att läsa de fullständiga artiklarna.

Trafik:

En person fördes till sjukhus efter en trafikolycka i Söderala – personbil tvingades väja för djur.

På måndagseftermiddagen blev varuhus vid Furulundsvägen i Hudiksvall strömlösa efter att en bil körde ner i diket och körde på ett elskåp.

Det inträffade en trafikolycka på riksväg 50 vid Glössbo, tre personbilar var inblandade i olyckan.

Brott:

Under natten mot lördag fick polisen in ett larm från en person som berättade att hon via ett larm misstänkte att hennes båt höll på att bli stulen.

En man är misstänkt för att ha stulit diverse saker till ett värde av totalt drygt 2 000 kronor från en mack i Söderhamn. Han åtalas nu för stöld.

Den skolanställde mannen i Söderhamn dömdes till nio månaders fängelse av tingsrätten. Nu överklagas domen till hovrätten.

En kvinna från Hudiksvall åtalas för bidragsbrott efter att ha lämnat oriktiga uppgifter om sin arbetstid till sin a-kassa.

En man från Hudiksvall körde bil efter att ha använt cannabis. Han döms till dagsböter för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

En man från Söderhamn åtalas för narkotikabrott sedan han ertappats med 45,9 gram amfetamin.

Två män greps under natten mot måndagen misstänkta för dieselstöld.

Män på motorfordon stoppades för drograttfylleri – en flydde på cross.

Under söndagseftermiddagen stoppade polisen en personbil i Korskrogen, nu misstänks en man för flera brott

Bränder:

Det har inte larmats om några bränder hittills idag.

Övrigt:

På måndagsmorgonen blev det strömavbrott i Delsbo. Cirka 290 hushåll var strömlösa.

SMHI har gått ut med en varning om att det råder stor risk för bränder i skog och mark.

