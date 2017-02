Två klottrare greps under natten – sprejade på tio meter lång mur

Den aktuella muren som blev målad under natten ligger vid korsningen Första Parkgatan och Storgatan.

När polispatrullerna närmade sig så flydde klottrarna. Kvinnan kunde dock guida patrullerna som kunde fånga in dem. Klottrarna fördes in till polisstationen och kommer att förhöras senare under morgonen.

Båda klottrarna är i 25-årsåldern, kända av polisen och har varit misstänkta för liknande brott tidigare.

– Tidigare har vi inte kunna binda männen till brottet, säger Ivan Åslund, RLC befäl polisregion mitt.

Den här gången så har man tagit prover från händerna för att säkra spår efter färg. Polisen har också letat färgspår på männens ytterkläder, för att säkra tekniska bevis. Muren männen har sprejat ska vara tio meter lång och 1,2 meter hög.

Männen släpptes efter förhör, men misstankarna kvarstår.