En anmälan om stöld kom under morgonen in till polisen gällande en båtstöld. Båten ska ha stått placerad på en trailer som under natten varit låst.

– Någon eller några har brutit upp låsanordningen och polisen har under morgonen gjort en teknisk undersökning för att säkra spår efter verktyg, säger Lene Larson Svan, polisassistent.

Det fanns under morgonen inget uppskattat värde för båtstölden.

