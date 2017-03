Söderhamnare frias från bedrägerianklagelser – på 17 punkter

Köparna på Tradera har efter budgivningen fått mejl med anvisningar om att föra över pengar till ett konto. Men det har då visat sig att säljarens konto varit kapat och att inbetalningarna gått till en man från Söderhamn i 25-årsåldern. Sedan fick inte köparen någon vara.

Totalt ska omkring 70 000 kronor ha satts in på söderhamnarens konton via de falska annonserna, under juli och augusti 2015.

Mannen åtalades på 17 punkter för bedrägeri. Han nekade till brott och sa att han handlat med den digitala valutan bitcoin under flera år. Han påstod att han inte visste något om annonserna på Tradera och att han trodde att inbetalningarna på hans konton var köp av bitcoins.

Tingsrätten tycker inte att åklagaren har lyckats motbevisa mannens förklaring om bitcoins och friar honom därför på alla punkter.

Lagmannen och nämndemännen är dock oeninga om utfallet. Lagmannen är skiljaktig och anser att mannen ska dömas till 100 dagsböter à 250 kronor för penningtvättsförseelse. Han anser att söderhamnaren bör ha haft en skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

■ ■ För mer Blåljus-nyheter, klicka här