Skadad ettåring till sjukhus i Gävle – föräldrarna anhållna misstänkta för grov misshandel

En man och en kvinna hemmahörande i Gävle anhölls under tisdagsmorgonen misstänkta för grov misshandel av sitt ettåriga barn, efter att barnet kommit in till sjukhus under natten.

– Personal på sjukhuset har konstaterat att barnet har sådana skador att det är oklart om det kunnat tillfoga sig skadorna själv, säger Linda Winge vid polisen.