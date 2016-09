Polisen varnar för bedrägeri: "Kaparen tar över mobilen"

– Tidigare har den här typen av brott begåtst via mejl. Nu har de flyttats till våra telefoner, säger Per Thelin vid polisen i region nord.

Det som sker är att ett sms med innehållet "Anders har skickat 3 480 kronor" kommer till offrets mobiltelefon. Samma meddelande varje gång, även om telefonnumren varierar.

– Sedan ska man klicka på en länk för att ta emot pengarna, men om man får detta meddelande ska man bara radera det. Jag har pratat med dem på Bedrägericenter i Sundsvall och de har fått in ett 10-tal anmälningar. Vi har fått in en än så länge, säger Per Thelin.

Den som får detta meddelande bör alltså inte klicka sig vidare via länken. Konsekvenserna för den som luras att klicka för att få pengarna kan bli mycket allvarliga, enligt Per Thelin.

– Troligtvis planteras ett spionprogram i samband med detta och kaparen tar över mobilen, säger han.

