Mordutredningen förlängs: "Kommer bli tal om större rättspsykiatrisk undersökning"

Utredningstiden förlängs till den sista januari, och den misstänkte 20-åringen hålls fortsatt häktad. Polisen jobbar intensivt med flera huvudfrågor, inte minst gällande motivbild.

– Vi vill få en förklaring på varför han befann sig på platsen, det lägger vi mycket energi på. Men jag vill inte gå in på vad vi vet, säger Christer Sammens.

Åklagaren om resan till mordplatsen i Råbo: "Han kan inte ha hamnat där av en ren slump"

Tidigt i utredningen påpekade åklagaren att den misstänkte dubbelmördaren inte kan ha hamnat i Råbo av en slump, utan att denne misstänkt ha haft för avsikt att ta sig just dit. En åsikt som kvarstår, enligt Christer Sammens.

Det har i andra mediala sammanhang framkommit uppgifter om att gärningsmannen misstänks ha rekat platsen innan dådet. Vad kan du berätta om det?

– Det stämmer inte. Jag har inte sagt så, säger Christer Sammens.

Har den misstänkte över huvud taget varit där innan?

– Det kommenterar jag inte i nuläget.

Även de drog- och medicineringstester som gjordes i samband med gripandet av den misstänkte 20-åringen inväntas. Hittills finns inget som tyder på att den misstänkte varit påverkad, men det är inte uteslutet, berättar åklagaren.

Den häktade har lidit av psykiska problem och har under hösten legat inlagd på psykiatrisk avdelning. Christer Sammens vill inte kommentera om medicinering kan tänkas ligga till grund för ett så kallat vansinnesdåd.

– Jag kan mycket väl tänka mig att det kan mynna i rättspsykiatriska frågeställningar i rätten vid åtal, men det är för tidigt att fastställa. Men det kommer med all säkerhet att bli tal om en större rättspsykiatrisk undersökning, säger han.

I samband med att 20-åringen greps på Hudiksvalls sjukhus beslagtogs en väska med verktyg, bland annat en hammare. Om något av det medhavda kan pekas ut eller uteslutas som mordvapen vill inte åklagaren gå in på.

Men har gärningsmannen använt ett medtaget mordvapen eller något som funnits på platsen?

– Det vill jag inte heller kommentera.

Mannen och kvinnan hittades döda under torsdagskvällen den 22 december, och 20-åringen greps på fredag eftermiddag. Ett tiotal patruller, helikopter, hundförare och polisens insatsstyrka sattes tidigt in i jakten på den misstänkte dubbelmördaren. Mycket tyder på att denne befunnit sig i skogsområdet i Råbo under flera timmar.

Har han befunnit sig i den intilliggande stugan, där blodspår hittats?

– Det kan jag inte heller kommentera, men vi tittar på hur det hör samman.

Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom att gärningsmannen lyckades hålla sig undan polisen under så lång tid?

– Jag kan inte svara på det nu. Vi samlar in information från de poliser som deltagit, och försöker få en bild av vad som hänt under natten.

Åklagaren berättar vidare att mängder av rykten just nu sprids gällande kopplingen mellan den misstänkte och brottsoffren. Polisen tittar på alla tips som inkommer.

– Men många har vi redan kunnat avfärda. Man ska inte hänga upp sig på alla rykten. Vi kommer att kunna ge klarare besked framöver, säger Christer Sammens bestämt.

