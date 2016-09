Misstänkt dieseltjuv häktades för stöld

Det var under natten mot lördagen som ett vittne hade sett en man bära runt på dunkar inne på Bilmetros område i Bollnäs.

Sent under natten greps en man i 45-årsåldern på området, som enligt polisen "stank diesel". Under tisdagen häktades mannen, som är från Nordanstigs kommun, på sannolika skäl för stölden vid Hudiksvalls tingsrätt.

Han häktades eftersom det annars finns risk att han flyr från riket.

Läs mer: Slangade 200 liter diesel på bilaffär – stinkande man med kniv greps

