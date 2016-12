Misstänks för knivmordet på Brånan – nu begärs 45-åringen häktad

– Han förnekar att han gjort sig skyldig till brott. Mer än så kommenterar jag inte, säger 45-åringens advokat Leif Silbersky.

Häktningsförhandling hålls under onsdagen i Hudiksvalls tingsrätt.

Under helgen knivmördades en 55-årig man i en bostad på Brånan i Bollnäs. Enligt uppgift blev närstående personer till mannen, däribland barn, vittne till händelsen. Det hela inträffade under lördagen, och under kvällen både greps och anhölls en 45-årig man hemmahörande i Ljusdals kommun. En polispatrull stötte på mannen i närområdet, och gripandet beskrivs som odramatiskt.

Under tisdagen begärdes han häktad, på sannolika skäl misstänkt för mord.

Polisen har de senaste dygnen jobbat intensivt med att säkra teknisk bevisning och vittnesmål kring brottsplatsen. Förutom fokus på själva bostaden har ett större område på Gärdet setts över, med syfte att försöka kartlägga var den misstänkte gärningsmannen rört sig mellan tidpunkten för mordet och då han slutligen greps.

Under måndagen beskrev åklagaren Birgitta Fernlund bevisläget som gott, men både polis och åklagare är fortfarande mycket förtegna kring detaljer.

– Jag vill inte gå in på vad som finns, men kan konstatera att det är uppgifter som räcker för att han ska vara anhållen och begäras häktad, sade åklagaren under måndagen.

Den misstänkte gärningsmannen var tidigare make till den nu mördade 55-åringens sambo. Den avlidne uppges ha haft en tidigare hotbild mot sig, men det är inget som varken polis eller åklagare vill kommentera.

Häktningsförhandlingen hålls under onsdag förmiddag.

