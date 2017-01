Knivrån mot Hemköp i Alfta ouppklarat – utredningen läggs ner

Strax före klockan 22 på söndagskvällen den 18 december klev en ensam, maskerad och knivbeväpnad rånare in på Hemköp i Alfta. Personen tvingade till sig pengar och cigaretter och flydde sedan springande från butiken.

Polisen har fått in vissa uppgifter, men inte tillräckligt för att kunna knyta någon gärningsman till rånet.

– De tips som har kommit in har varit så allmänt hållna att de inte har lett fram till någon misstänkt i nuläget, säger Anders Sigurdsson, polisens förundersökningsledare.

Knappt en månad efter rånet har Anders Sigurdsson nu valt att lägga ner utredningen.

– Vi har hållit ganska många förhör, utan att komma vidare. Det har inte heller gått att identifiera gärningsmannen utifrån de övervakningsfilmer som finns att tillgå, de visar bara en mörkt klädd person bakifrån.

Anders Sigurdsson säger att det trots allt fortfarande finns hopp om att rånet ska klaras upp.

– Ja, ärendet plockas naturligtvis upp igen om det kommer in nya uppgifter, att det är nedlagt innebär bara att vi inte jobbar aktivt med det just nu. Men vi hoppas fortfarande på att det ska komma in fler vittnesuppgifter.

Ingen person skadades fysiskt vid rånet.