Knivman tvingade sig in hos äldre man – kom tillbaka nästa kväll

Mannen i 20-årsåldern döms nu i Hudiksvall tingsrätt till ett års fängelse för brotten.

De två inblandade personerna hade tidigare bara nickat mot varandra, innan de träffades utanför den äldre mannens bostad den 6 augusti. Den unge mannen bad då om att få låna målsägarens bil eftersom han hade missat bussen, men det gick han inte med på.

Senare under kvällen kom mannen i 20-årsåldern tillbaka och ringde på. När dörren öppnades drog den unge mannen upp den och hoppade in hallen med en vass brevkniv i handen. Han drog sedan för gardinerna, sa åt den äldre mannen att vara tyst och sa att han ville ha nycklarna till bilen. Han behövde bilen för att åka till Sundsvall och sa att han skulle lämna tillbaka den senare under natten.

Men nästa kväll när han kom tillbaka, lämnade han bara tillbaka några av de andra nycklarna. Bilnyckeln behöll han, och dessutom krävde han att få mannens bankkort och kod. Han berättade även att han suttit i fängelse och om mannen försökte lura honom skulle han komma tillbaka. Något som tingsrätten bedömer som förtäckta hot om våld.

Mannen greps sedan i Göteborg den 10 augusti när han färdades i den stulna bilen.

Den unga mannen döms nu till ett års fängelse för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt brott, olaga tvång, bedrägeri och egenmäktigt förfarande. Påföljden blir ett års fängelse och avser även tidigare brottslighet då han dömdes till skyddstillsyn i december förra året för bland annat två fall av rån.

Han ska även betala 17 400 kronor i skadestånd för kränkning, sveda och värk till den äldre mannen. Detta på grund av att brotten utförts under "rånliknande former", enligt rätten.

Den dömde mannen kommer att sitta kvar i häktet tills dess att domen vunnit laga kraft då det annars finns risk för att han fortsätter att begå brott.

