Under natten mot fredagen har någon brutit sig in i Celsiusskolans lokaler i Edsbyn. Under dagen ska en inventering göras av hur mycket som egentligen har stulits, men enligt förhandsbeskeden till polisen rör det sig om minst ett 60-tal datorer.

Under fredagen är också en polispatrull och polisens tekniker på plats för att eventuellt kunna säkra några spår efter gärningsmannen, alternativt gärningsmännen.