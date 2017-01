Holmens jakter utreds av åklagare – misstänkt muta

Finansmannen Fredrik Lundberg, som sitter i Holmens styrelse, har under torsdagen delgivits misstanke om mutbrott. Det ska vara kopplat till de jakter med skogsbolaget Holmen som anordnas varje år. Det framgår av ett pressmeddelande som Holmen skickat ut sent under torsdagskvällen.

Holmens styrelseordförande Fredrik Lundberg har sedan han blev styrelsens ordförande för snart 22 år sedan varit Holmens jaktvärd för två-tre jakter per år. Till dessa jakter har personer från Holmens nätverk bjudits in och personal från Holmen har medverkat vid jakterna.

Holmen skriver i pressmeddelandet att de anser att varken bolaget eller Fredrik Lundberg har överträtt de regler som finns.

Förundersökningen avseende vissa jakter som Holmen arrangerat och där Fredrik Lundberg varit värd ska ha pågått sedan 2015.

–Jakt i Holmens regi på markerna runt Norrköping är en tradition sedan flera decennier och ger möjlighet att träffa såväl Holmens medarbetare som externa deltagare, säger Fredrik Lundberg i ett pressmeddelande.

– Jag har givetvis respekt för åklagarens arbete och är behjälplig med den information de önskar. Jag är övertygad om att både Holmen och jag hanterat allt på ett korrekt sätt och att ingen överträdelse skett.

