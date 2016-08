Datorerna har under sommaren förvarats i ett låst bibliotek, men under veckoslutet upptäcktes att nio av dem blivit stulna. Det var heller inte det enda brott som herrgården drabbats av under sommaren.

Man har även råkat ut för skadegörelse. Bland annat har sidorutorna på en traktor krossats och en bastu nere vid Bergvikens strand har också den utsatts för skadegörelse.