Dna-analysen klar – binder 20-åringen till dubbelmordet i Råbo

– Han är bunden till gärningen via dna, säger Christer Sammens.

Det är NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, som gjort dna-analyserna som knyter den häktade 20-åringen till brottet uppger åklagaren.

Den tekniska utredningen har kommit långt men är ännu inte klar uppger åklagaren. Flera tekniska rapporter har lämnats in till de utredande poliserna för bearbetning. Analyserna måste sättas in i sitt sammanhang för att kunna presenteras som en del av bevisningen.

Det är det arbetet som pågår just nu inför den 28 februari som är den tid som åklagaren just nu har på sig för att väcka åtal.

– Eventuellt så blir det åtal då. Vi väntar på vissa uppgifter, så jag kanske måste begära fjorton dagar till, säger Christer Sammens.

Den 20-årige mannen förnekar brott och har uppgett att han själv blivit utsatt för ett rån den aktuella kvällen. Vid rånet ska han ha skadat en hand och för den sakens skull uppsökte han vård på Hudiksvalls sjukhus på förmiddagen den 23 december.

Åklagaren vill inte uttala sig om vilken typ av mordvapen som använts eller om mordvapnet ingår i det bevismaterial som samlats in. Det enda klargörande Christer Sammens gör på den punkten är att mordvapnet inte har varit ett skjutvapen.

Polisen anser sig ha en bild av hur den misstänkte 20-åringen tillbringat tiden mellan brottet begicks vid kl 22.18 den 22 december tills att han greps på Hudiksvalls sjukhus på fredagseftermiddagen. På söndagen upptäcktes ett inbrott i en närliggande stuga.

– Stuginbrottet har ett samband med morden. Men exakt var den misstänkte befunnit sig under natten vill jag inte gå in på just nu. Här måste jag konstatera att han har lämnat helt andra uppgifter, säger Christer Sammens.

Motivet är ännu inte klarlagt. I utredningen har det framkommit uppgifter om att den misstänkte 20-åringen gjort uttalanden om att vilja döda någon.

– Det finns några olika uppgifter om att han uttryckt funderingar åt det hållet, men jag vill inte gå in på det i närmare detalj, säger Christer Sammens.

Ytterligare förhör kommer att hållas med den häktade när polisens sammanställt mer av den tekniska utredningen. Enligt åklagaren är det tämligen säkert att den 20-årige mannen agerat ensam i samband med dubbelmordet på Vanja Nilsson och Kjell List i Råbo den 22 december.

Den så kallade paragraf 7-utredningen visar att 20-åringen kan lida av en allvarlig psykisk störning. Utredningen har också visat att mannen vårdats inom psykiatrin under hösten. Om Hudiksvalls tingsrätt senare kommer fram till att bevisningen talar för en fällande dom kan domstolen besluta om att 20-åringen ska genomgå en större psykiatrisk utredning. Detta för att domstolen ska få vägledning om påföljden ska bli fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

Den 20-årigen mannens försvarare har så här långt bedömt att hans klient varit kapabel att genomgå förhör. Mannen har bra och dåliga dagar har advokat Jan Nyman förklarat. Åklagare Sammens vill inte uttala sig om den misstänktes mentala hälsa.

– Men det ska bli intressant att se vad undersökningen kommer fram till, i så fall, säger Christer Sammens.

Den misstänktes advokat Jan Nyman vill inte kommentera då han inte tagit del av uppgifterna än.

Så här lät det när Christer Sammens kommenterade häktningen av 20-åringen strax efter jul: