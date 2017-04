Den mordmisstänkte 20-åringens väg genom psykiatrin – skrämde personal

Den 29 augusti besöker 20-åringen ungdomsmottagningen i Hudiksvall. Han berättar där om sina tankar på att döda människor och får hjälp att kontakta vuxenpsykiatrin. Sköterskan får i förhör frågan om hon någonsin tidigare hjälpt någon så snabbt att söka vård. Hon svarar: "har aldrig gjort så förut".

Kvinnan på ungdomsmottagningen har nämligen avslutat med att fråga 20-åringen hur han upplevt deras samtal. Han säger då att han under samtalet funderade på lättaste sättet att döda henne där och då. "Just den meningen var helt annorlunda mot förhållandet mellan oss under samtalet" uppger kvinnan i polisförhör.

Hon försäkrade sig om att vuxenpsykiatrin förstod allvaret. 20-åringen konfronteras samma dag med att bli tvångsinskriven och väljer att istället bli frivilligt inlagd på den psykiatriska avdelningen på Hudiksvalls sjukhus. Han bedöms ha en allvarlig psykisk störning.

På avdelningen får han en kontaktperson som berättar att hon "förstod direkt att (20-åringen) var sjuk, jättesjuk". Hon beskriver ett samtal med 20-åringen om hans tankar på att döda människor som "det sjukaste samtalet jag någonsin haft". Senare, när hon inser att 20-åringen misstänks för Råbodådet, söker hon söker hjälp hos företagshälsovården.

Kontaktpersonen tyckte nämligen redan i början på september att 20-åringen skulle till rättspsyk. Hon uppfattade honom som farlig. Hon försökte påtala detta för läkarna, men den behandlande läkaren skrev ut antidepressiv medicin och bedömeratt patienten lider av tvångstankar. Medicinen tar fyra veckor att verka och ska ätas i minst ett år enligt läkarens rekommendation.

Under hela tiden på avdelningen är 20-åringen lugn och kontrollerad. Den 5 september skriver 20-åringen ut sig från sjukhuset och blir ordinerad att gå i kognitiv behandlingsterapi en gång i veckan.

I polisförhör berättar 20-åringens pappa så här: "När de hämtade hem sonen pratade de med en manlig överläkare som sa att det är vanligt med tvångstankar bland ungdomar. Så länge det inte kommit till handling var det ingen fara."

Det kommer att dröja till den 26 oktober innan 20-åringen träffar kuratorn och hon konstaterar snabbt att behandlingsmetoden inte var lämplig för 20-åringen. Han förklarade att han funderade på att strypa henne. Kuratorn frågade om han sa så för att skrämmas eller för att han faktiskt ville döda henne? Både och, blev svaret.

Efter detta fick 20-åringen göra ett test för att se vilken slags personlighetsstörning han kunde ha. Testet påbörjades men genomfördes inte i sin helhet, men hade det genomförts hade han nog blivit skickad till utredningsteamet för att ställa diagnos förklarar kuratorn i polisförhören.

Genom de kontakter som 20-åringen har med psykiatrin under hösten ökas doseringen av den antidepressiva medicinen.

Den 15 december har 20-åringen ett läkarbesök på Hudiksvalls psykiatriska mottagning. Det är återbesöket efter utskrivningen den 5 september. Läkaren uppger att hon "var förvånad att det gick så långt emellan utskrivningen 5 september och läkarbesöket." Läkaren upplever att hon möter en person med antisocial personlighetsstörning. Samtidigt konstaterar läkaren att en specialistläkare tidigare bedömt att tjugoåringen inte var farlig. Men hon tyckte att 20-åringens sätt var obehagligt. Så här står det i polisförhöret:

Förhörsledaren: var det där och då du upplevde det som obehagligt eller var det efteråt med tanke på vad som har hänt? Läkaren: Där och då. Jag tänkte "ska jag ta ner namnskylten" som satt vid dörren.

Till den 31 januari sjukskrev läkaren sjukskrev 20-åringen vid återbesöket den 15 december. Sju dagar senare, den 22 december mördas två personer i Råbo. 20-åringen förnekar fortfarande brott medan åklagare Christer Sammens hävdar att bevisningen kommer att leda till en fällande dom.