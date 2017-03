Bollnäsbo jobbade och vabbade samtidigt – krävs på över 70 000

Kvinnan från Bollnäs har vid 39 tillfällen under fyra månader lämnat in felaktiga ansökningar till Försäkringskassan om ersättning för vård av barn.

Enligt stämningsansökan har kvinnan skickat in ansökningar för dagar då hon själv har varit sjuk, för dagar när hon inte har jobbat samt för dagar då barnet varit på förskola. Totalt fick hon in 71 370 kronor via de felaktiga utbetalningarna.

Hon åtalas nu vid Hudiksvalls tingsrätt för bidragsbrott och ringa bidragsbrott. I förhör med polis har hon varken kunnat erkänna eller förneka brotten.

