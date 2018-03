Superguide och betyg – här är allt om Edsbyn inför SM-finalen: "Kan uträtta underverk"

LÄS ÄVEN: Klart: Han dömer herrarnas SM-final och historiskt domarteam i damernas guldavgörande

FAKTA – EDSBYNS IF

Klubben bildad: 1909.

Hemmaarena: Svenska Fönster Arena.

Huvudtränare: Thomas Liw.

Lagkapten: Jonas Edling.

Största stjärnorna: Hans Andersson och Tuomas Määttä.

Säsonger i högsta serien: 72.

Publikrekord: 7 458 (mot Bollnäs på annandagen 2001).

Bäste målskytt: Jonas Edling. Inför den här säsongen hade han gjort 517 mål.

SM-guld: Tio (1952, 1953, 1962, 1978, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017).

Övriga SM-finaler: 1949, 1955, 1958, 1961, 1963, 1982, 1984, 2009.

Guld i Svenska cupen: Två (2005, 2008).

Guld i World cup: Tre (1979, 1991, 2008).

Plats i elitserien 2017/2018: Tvåa.

Publiksnitt: 1 456 åskådare (femma i elitserien).

Bäste målskytt under säsongen: Mattias Hammarström (25 i elitserien plus tio i slutspelet) och Oskar Wikblad (28 plus sju) har båda gjort 35. Jonas Edling skuggar på 34 (29 plus fem).

Bäste framspelare: Hans Andersson, 23 assist i elitserien och sex hittills i slutspelet.

Flest utvisningsminuter: Joakim Svensk, 40 minuter i elitserien och 30 hittills i slutspelet.

Vägen fram till final: Slutade tvåa i elitserien och vann med 3–0 i matcher i kvartsfinalserien mot Bollnäs. Blev klart för final efter att ha vänt 0–2 i matcher till 3–2 i semifinalen mot Villa.

BANDYPULS BETYGSÄTTER EDSBYNS STARTELVA

MÅLVAKT: Anders Svensson.

Betyg: 5/5.

Kommentar: Sveriges bäste målvakt tillsammans med Patrik Hedberg om man ska gå efter VM-uttagningen. Lugn och inte sällan spektakulär, särskilt när bollarna kommer högt. Var proffs i Ryssland några år, men under Svenssons elva senaste säsonger i Edsbyn har han spelat åtta SM-finaler. Ett okej facit.

FÖRSVAR: Daniel Burvall Jonsson, Daniel Välitalo, Joakim Svensk, Tommi Määttä, Hans Andersson.

Betyg: 4/5.

Kommentar: Mycket stark fyra. Vänsterhalv Andersson kan uträtta underverk och högerhalv Burvall Jonsson bara fortsätter att vara pålitlig. Svensk är förstås en man för landslaget om han bara vill. Med Välitalos rutin och Määttäs fysik och följsamhet är det här en försvarslinje av hög, hög klass.

MITTFÄLT: Daniel Liw, Martin Frid, Tuomas Määttä.

Betyg: 3/5.

Kommentar: Määttä är förstås den klarast lysande stjärnan med sina konstanta försök till genombrott centralt. I Frid finns hur mycket kraft som helst, den behöver bara visas oftare. Liw blir inte yngre, men har verkligen klivit fram i några avgörande matcher på slutet.

ANFALL: Oscar Wikblad, Mattias Hammarström.

Betyg: 4/5.

Kommentar: En av Edsbyns allra främsta styrkor är skyttet. Det har framgått väldigt tydligt under slutspelet, främst mot Villa. Wikblad och Hammarström skjuter som hästar sparkar, och medan Hammarström är mer en "gubben i lådan" så erbjuder Wikblad mer kraft och rörlighet.

AVBYTARBÄNK: Erik Persson, Jonas Edling, Stefan Larsson, Matteus Liw, Mattias Larsson.

Betyg: 3/5.

Kommentar: Att Edsbyn rullar på tre anfallare som alla har gjort 34-35 mål under säsongen är så klart imponerande. Edling bidrar med ännu mer skottkraft, och Stefan och Mattias Larsson är nyttigare avlastare precis som junioren Liw. Går Svensson sönder är Persson en bra ersättare som har spelat stora matcher förut.

TRÄNARE: Thomas Liw

Betyg: 4/5

Kommentar: Var aningen ifrågasatt inför fjolårssäsongen men Liw har fått sin revansch. Mästare i fjol och nu är Edsbyn i andra raka SM-finalen med målet att försvara titeln. Skulle vi väga in hela ledarstaben i den här betygsättningen skulle fyran självklart upp ett snäpp. Med Magnus "Kuben" Olsson, Ola Johansson och Hans-Elis Johansson i ledarstaben råder det sannerligen ingen brist på kompetens.

