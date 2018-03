Fem snackisar från Villa–Edsbyn: "Thimfors var nog lika förvånad som alla andra över Määttäs chansning"

► Självmålet

Johan Esplund, väldigt aktiv i första halvlek, gav Villa ledningen med 1–0 tidigt. Edsbyns väg in i matchen, efter hemmalagets starka start, blev ett självmål från Martin Andreasson. Daniel Liw spelade ut till Jonas Edling på högerkanten, och Edsbyns lagkapten lyfte in bollen mot Liw vid bortre stolpen. Villas högerback lättade från isen i ett försök att ta undan inspelet, men Villas högerback missbedömde bollbanan och stötte in 1–1 i egen bur.

TV: Slog Villa efter stor dramatik – nu kan Edsbyn avgöra på hemmaplan: "Det ska vara fullsatt i kyrkan"

► Diskussionerna vid 2–1-målet

Villas 2–1-mål med bara minuter kvar av första halvlek hamnade i stort fokus. Målet i sig var inget konstigt: Efter en situation vid kortlinjen höll David Karlsson sig framme och petade in bollen som med knapp styrfart letade sig in under Anders Svensson. Men det var en situation innan som fick Edsbyn att reagera kraftigt. Tio sekunder innan målet föll så kolliderade Joel Broberg och Daniel Välitalo – som föll till isen. Bortalaget menade att det var en obstruktion. Domarteamet tog ett kort snack innan målet, som innebar 2–1 i paus, godkändes.

LÄS ÄVEN: Matchhjälten Liw efter Edsbyns tunga vändning mot Villa: "Vi har varit uträknade men inte utslagna"

► Määttäs drömträff

Ja, även den tredje punkten får faktiskt handla om ett mål, för Edsbyns 2–2 var minst sagt en speciell fullträff. Jonas Edling, som för andra gången levererade en assist från kanten, lyfte in bollen till Tuomas Määttä som i höjd med straffpunkten drog till på helvolley. Bollen satt hårt och lågt förbi Villas målvakt Jesper Thimfors som nog var lika förvånad som alla andra över Määttäs luriga chansning – som gick hem.

Se höjdpunkterna – inklusive Määttäs mål – från matchen här

► Heta känslorna – som kom och gick

Trots att det låg väldigt mycket i potten så var semifinal 4 en rätt sansad tillställning – för det mesta. Det hettade tack och lov till ibland. Som i andra halvlek när Joakim Svensk och Felix Pherson, de forna lagkamraterna, rök ihop i straffområdet. Edsbyns libero var också inblandad i en situation med Johan Esplund på tilläggstid, som fick Villas spelare, ledare och publik att rasa. I spelargången efter matchen var Esplund fram till domarteamet och var rejält upprörd. När situationen inträffade blev det också en ordväxling mellan Ola Johansson (i Edsbyns ledarstab) och Villas klubbchef Jonas "Sparris" Johansson, som stod på läktarplats och på varsin sida om spelargången. Härligt med känslor!

SE ÄVEN: Sixtensson kritisk mot anfallsspelet när Villa föll igen: "Åker rätt in i skiten hela tiden"

► Lapp på luckan

5400 personer i Sparbanken Lidköping Arena. Fler går det inte in. De allra flesta hade kommit för att se sitt Villa ta sig till finalen för att sedan kanske äntligen få ta det där efterlängtade guldet de saknar. Mer än en timme före matchen började ståplatsläktaren fyllas med förväntansfulla blåklädda fans och stämningen och förväntningarna gick att ta på. Det är få bandyarenor i Sverige, egentligen bara Zinkensdamm, där man kommer ens i närheten av det publiktryck och den stämning de får till i Lidköping.

MISSA INTE:

► Bandypuls delar ut eget pris på bandygalan – här är alla kandidaterna du kan rösta på

► Del 1 – Bandypuls sätter betyg på elitserielagens säsong: "Det finns durkslag som är tätare"

► Del 2 – Bandypuls betygsätter elitlagen efter grundserien: "Arenan är en mästarborg"

► Här hittar du tabeller och resultat från slutspel och kval