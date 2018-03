Edsbyn nollade Sandviken på Studenternas – säkrade andra raka SM-guldet

► LIVE: Så var SM-finalen mellan Edsbyn och Sandviken – minut för minut

Det var tillknäppt i den första halvleken i finalen mellan Edsbyn och Sandviken.

Den klart bästa målchansen hade Edsbyns Jonas Edling som fick chansen på straff efter att Joel Othén rivit ned Tuomas Määttä.

Men straffen räddades av Othén som läst in sig på Edsbyns skyttar inför matchen.

Straffen var i princip också den enda riktigt farliga målchansen i den första halvleken som slutade mållöst.

Den andra halvleken var däremot inte mållös särskilt länge.

Bara fyra minuter in i halvleken kunde Jonas Edling revanschera sig själv då han vevade in 1–0 efter att Daniel Liw lyft in bollen centralt i banan.

Elva minuter senare kunde Edsbyn utöka ledningen, framför sina fans på kortsidan, när Martin Frid satte full fart genom mitten och krutade in 2–0 bakom Othén i SAIK-målet.

SAIK försökte åstadkomma till att börja med en reducering, men lyckades inte hitta något sätt att luckra upp Edsbyns försvar och målvakten Anders Svensson. Istället kunde Mattias Larsson utöka ledningen till 3–0 för Edsbyn med fyra minuter kvar till 90.

Tuomas Määttä kunde sedan chippa in 4–0 till Edsbyn i minut 90.

Lördagens seger gör att Edsbyn nu lagt beslag på sju SM-guld under 2000-talet.

Sandvikens AIK–Edsbyns IF 0–3 (0–0)

Målen: 0–1 (49) Jonas Edling (Daniel Liw), 0–2 (60) Martin Frid, 0–3 (86) Mattias Larsson (Hans Andersson), 0–4 (90) Tuomas Määttä (Hans Andersson)

Hörnor: 8–4

Utvisningar: Sandviken 1x10, Edsbyn 1x10

Domare: Jonas Kandell

Publik: 18 114, Studenternas IP