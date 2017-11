Berglund lägger av – så jobbar Bollnäs vidare efter beskedet: "Det finns mycket kunskap"

Johan Berglund lägger av – mitt under brinnande säsong.

Nu lämnar vänsterbacken isen och kliver in i Bollnäs stab runt laget.

– Hans attityd och vinnarinställning vill vi plocka in i form av ledaregenskaper i stället, säger klubbchefen Robert Lindgren, som stänger dörren för att värva ersättare.