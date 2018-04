Aihonen förlänger med Bollnäs: "Inte så mycket att fundera på"

Inte bara ett, utan i två år till får Bollnäs behålla målvakten Patrik Aihonen.

Och enligt honom själv var det inget svårt beslut.

– Det var väl inte så mycket att fundera på egentligen. Jag har hela tiden haft siktet inställt på att vara kvar, säger han till klubbens hemsida.

Med Aihonens underskrift innebär det för Bollnäs del att båda målvakterna har kontrakt över nästa säsong, då Niklas Prytz har ytterligare ett år kvar på kontraktet.

Under fjolåret stod Aihonen under 25 av Bollnäs matcher under säsongen.

