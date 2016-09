28-åring jagas för bombdåd i USA

Utredningen om de senaste dagarnas bombdåd i USA tog ett skutt framåt på måndagseftermiddagen, svensk tid, när Bill de Blasio namngav en misstänkt för bomben som skadade 29 människor i stadsdelen Chelsea på Manhattan i lördags kväll. Den misstänkte, Ahmad Khan Rahami, beskrivs som en 28-årig New Jersey-bo som kan utgöra en potentiell fara för sina medmänniskor, rapporterar CBS.

Den senaste sprängladdningen inom loppet av några dygn – den här gången fem rörbomber i en ryggsäck – exploderade strax före klockan ett på måndagsmorgonen, lokal tid. Bomben detonerade när polisens robot skar i den, uppger Elizabeths borgmästare Chris Bollwage enligt tv-kanalen NBC. FBI bekräftar att ryggsäcken innehöll flera sprängladdningar, enligt AFP.

– Robotarna som sattes in för att oskadliggöra den skar av en sladd och den exploderade, säger Bollwage, och lägger till att bomben förmodligen dumpades i soptunnan av någon som försökte bli av med den, eftersom området inte är särskilt välbesökt.

– Utifrån den höga smällen tror jag att människor kunde ha fått allvarliga skador om de befunnit sig i närheten, säger Bollwage, enligt NBC.

Bomben är den tredje som upptäckts i USA under de senaste dagarna. Minst 29 människor skadades när en av dem exploderade i stadsdelen Chelsea på Manhattan i New York sent i lördags, lokal tid. Tidigare samma dag exploderade en bomb i Seaside Park i New Jersey. I söndags skadades nio människor när en knivbeväpnad man gick bärsärk i en shoppinggalleria i delstaten Minnesota, en attack som IS påstår sig ligga bakom, enligt CNN.

Polisens utredare arbetar utifrån teorin att de tre bomberna kan ha byggts av samma person eller grupp, eftersom konstruktionerna påminner om varandra, rapporterar NBC.

Tidigt i morse, svensk tid, kom rapporter om att fem personer hade gripits i samband med explosionen, men den federala polisen FBI dementerade senare uppgifterna.