Nedriven kontaktledning vållar tågförseningar hela lördagen

Orsaken är en kontaktledning som rivits ner uppger Trafikverket på sin hemsida. Det innebär att bara två av fyra spår kan trafikeras på sträckan Häggvik – Upplands Väsby.

Felet upptäcktes strax före 07.00 under lördagsmorgonen och Trafikverket sände reparatörer till platsen.

Fjärrtågen mot Gävle och Dalarna och omvänt dras med förseningar på upp till 60-80 minuter.

Regionaltågen Stockholm-Uppsala och omvänt via Märsta har ställts in. Arlanda Express har ställts in enligt information vid 12-tiden på lördagen.

SL:s pendeltåg på linje 38 har ställts in Upplands Väsby-Älvsjö och omvänt. Pendeltågen på linje 36 ersätts i norr med buss Häggvik-Märsta.

Det visade sig att felet kan vara lagat först under söndagsdygnet, enligt information från Trafikverket under lördagseftermiddagen.