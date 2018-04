Lönnbergsskolan vill bygga ut: "Vi är så trångbodda i nuläget"

Lönnbergsskolan i Bergsjö är en grundskola som har elever från förskoleklasser till tredjeklass, deras lokaler är integrerade med ett fritidshem.

– Det har alltid funnits ett behov av utbyggnad och nu tar vi ordentligt tag i frågan, säger Per Dahlström.

I nuläget har skolan ett behov av att få två extra klassrum, då de vill skapa mer plats genom att göra om två av de befintliga klassrummen till grupprum. Skolan har redan gjort tre grupprum till sex stycken, för att kunna täcka elevernas individuella behov. Med de extra klassrummen skulle eleverna få en mer rymlig studiemiljö.

– Elevernas arbetsmiljö kommer bli bättre om vi får mer plats. Vi är så trångbodda i nuläget, så det här handlar inte om lyx utan att vi ska kunna bibehålla en bra standard, säger Per Dahlström.

Med byggnationen skulle Lönnbergsskolan få ett uppsving, menar Per Dahlström. Personalen har länge uttryckt behovet av mer plats. Första prioritet är att få fler klassrum till deras 137 elever, för att klara behovet som kommer uppstå nästa termin när minst tio nya elever tillkommer.

– Fritidshemmet är också trångbott och skulle behöva ytterligare lokaler. Vi har en bra verksamhet nu där personalen delar upp vilka som är ute och inne, säger Per Dahlström.

I matsalen, där eleverna erbjuds frukost och mellanmål, får enbart 70 elever plats åt gången i nuläget. Per Dahlström berättar att det även behövs en helhetslösning för lastkajen som är svårframkomlig.

– Luncherna delas nu upp i två, men vi måste se om det måste delas på tre eller sätta in ett extra bord – just för att det tillkommer tio elever, säger Per Dahlström.

Notan för nybyggnationen kommer landa på sju miljoner. För det priset skulle Lönnbergsskolan få en sprillans ny lokal som kommer stå färdig i slutet av 2019.

– Lönnbergsskolan är attraktiv och det kommer fler elever för varje år. Nu står vi dessutom inför en boom till hösten, istället för att vara upp till 35 elever per årskurs kommer vi att bli 43. Det blir extra knivigt ett tag då, säger Per Dahlström.

Nu väntar skolan på att politiken ska ta tag i ärendet. Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng berättar att han varit på besök hos Lönnbergsskolan och diskuterat förslaget. Ursprungligen var ett förslag på lösning att hyra in moduler för att göra mer plats, men Stig Eng menar att ett bygge skulle vara en bättre lösning, som är billigare i längden.

– Om man jämförde kostnaden mellan modulerna och bygget så verkade det som att det bästa var att bygga. Men komplikationer uppstod, som att skolan inte har tillräckligt med markyta och ligger väldigt nära andra byggnader, säger Stig Eng.

Ärendet är nu uppe för diskussion i kommunstyrelsen och skolledningen har startat en utredning om Lönnbergsskolan. Det som måste ses över är alternativen – om man ska bygga till på plats eller om man i anslutning till det nya högstadiet som planeras, även kan göra rum för Lönnbergsskolan elever och verksamhet.

– Jag ser att det finns ett behov av mer plats. När var jag på besök så var min bedömning att lokalerna är väl utnyttjade – minst sagt, säger Stig Eng.