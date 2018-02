Krönika: "Min värld ser stundtals ut som ett stickat kalejdoskop"

En dag för några fjuttiga veckor sedan vaknade jag, och plötsligt kunde jag sticka på frihand. Off pist-sticka, helt enkelt. Det var som att en helt ny värld öppnade sig och jag har aldrig någonsin varit så peppad på att sticka – and that's saying something – om man säger så.

Jag har alltid varit en sådan där människa som alltid behövt ett mönster att förhålla mig till, en bild att titta på. Det är som att det har funnits en spärr. Stängda dörrar som jag inte haft nyckeln till. Min kreativitet har varit begränsad.

Om du är som jag förstår du hur frustrerande det är. Att känna att det finns en massa inom en som man inte får utlopp för.

Jag vet inte vad det var som hände. Kanske hade jag äntligen sett tillräckligt många andra försöka, lyckas, misslyckas. Kanske fick jag äntligen den där idén. Idén som blev nyckeln till mitt inre.

Idén i fråga gäller ett mönster till ett par vantar som snart är färdiga. Jag är otroligt nöjd med dem. De speglar min estetik, intressen och de passar faktiskt helt magiskt bra.

Visst har det varit många turer fram och tillbaka. Jag fick repa upp den första versionen, jag har "tink-at" för att använda ett svengelskt fackuttryck (stickat baklänges, alltså repa upp maska för maska). Jag har svurit, räknat och räknat igen (ja, matte är stickarens bästa vän!), gråtit?

Men hela tiden har det ändå känts som att jag varit på rätt väg.

Sen, eftersom jag absolut inte är någon monogam stickare (all cred till er som klarar av att fokusera totalt på ett projekt åt gången), så har jag under tiden naturligtvis påbörjat och slutfört flera andra stickade ting – alla efter eget huvud. Det är som att det inte finns någon hejd.

Min värld ser stundtals ut som ett stickat kalejdoskop.

Jag kommer aldrig att helt sluta köpa och följa andras mönster, för även om det är underbart att förverkliga sina egna idéer så finns det en hiskelig mängd fantastiska mönster där ute i stick-universum (aka Ravelry.com) och man behöver ju som bekant inte uppfinna hjulet mer än en gång. Det är dessutom en fin känsla att stötta andra designers och visa uppskattning för det jobb de lägger ner. För det kan jag meddela, nu när mitt vant-mönster snart är färdigt. Det är ingen barnlek.

Trots det vill jag ändå uppmuntra till just lek. Lek med garnet och våga prova. Lita på din egen förmåga och våga sticka utanför ramen (så att säga). Det värsta som kan hända är att du får repa upp och börja om, men på så sätt får du ju också ut mer stickning per garnnystan, mer njutning per yllemeter.

Börja med något du redan kan är mitt tips. Har du stickat 20 000 sockar, så kan du sticka sockar – även om det inte känns så, även om du fortfarande följer mönstret till punkt och pricka.

Om jag kan, kan du! Och om du mot förmodan inte kan ändå, så kan någon annan. Fråga!