Musik i Hälsingland sommaren 2017

HUDIKSVALL

Hudikkalaset

Plats: Köpmanberget

Datum: 28–29/7

Artister: Veronica Maggio, Jerry Williams, Nause, Little Jinder, HOV1, Anton Hagman, Engmans Kapell, Sofia Karlsson, Selma & Gustaf with The Unmarried Queen, Sharks, Jireel, Rhys, Maria Hazell, Maja, Adam Chia, Hampus Marcussen, Louise Rosén, Electric Feel Good & Systrarna Gävleborg

Allsång

Plats: Rogsta hembygdsgård

Datum: 2/7 Lalla Hansson, 9/7 Nick Borgen

Kvällsstämma

Plats: Norrbo hembygdsgård

Datum: Onsdagar 7/6–30/8

Evenemang: Spelmän och publik musicerar ihop. Minikonserter hålls på logen efteråt.

Visor vid Rångsjön

Plats: Svanbackens strandhotell, Delsbo

Datum: 6/7 Magnus Carlsson, 7/7 Quiz på takterrassen med Fredrik & Danne, 13/7 Anders Lundin, 14/7 Quiz på takterrassen med Robert & Anders, 20/7 Robert Wells Trio, 21/7 Quiz på takterrassen med Jörgen & Fredrik, 27/7 Brolle, 28/7 Quiz på takterrassen med Emma & Chrille, 5/8 10-årsjubileum med musik och Småstadsliv

Dans på loge

Plats: Rahms loge

Datum: 2/7 Excess, 9/7 Mickeys, 16/7 Fox-Wcs, 23/7 Dreams, 30/7 Date, 6/8 Voyage, 13/8 Highlights

Rock'n roll-fest

Plats: Åkernäsparken, Sörforsa

Datum: 8/7

Artister: Truly Lover Trio, Ofärne Hicks,

Delsbostämman

Plats: Delsbo forngård

Datum: 30/6–2/7

Arrangemanget: 30/6 Dansa in stämman, 1/7 Öppen scen, kurser, Folkfriskis, Annika Hammer & Vega Nordkvist, Två Otrevliga Flickor, Systerpolskan, Lena Jonsson & Martin Coudroy, Thuva Härdelin & Kristina Bergström, TBA, Stockholm Sangeet Odissi, FAB, 2/7 Thore & Thuva Härdelin, Öppen scen, allsång, tävling, Barndanslaget, Folkdanslaget, Sara & Samantha, Gjermund Larsen Trio, Nordic, visstuga, Anders Henriksson, Skäggmanslaget, Siri Karlsson, dans, GUF. För barnen: Lilla trollet Skutt, sånglekar, Clownen Manne o Co. Mat och fika med mycket mera.

Bjuråkersstämman

Plats: Bjuråkers forngård

Datum: 14–16/7

Arrangemanget: 14/7 FolkUngapatrullen på äventyr, matmarknad, Gästernas afton, 15/7 Förstämma med Hälsingefyr, dans i logen, 16/7 Spelmansstämma med bland annat Electric banana band, kyrkbåtar, barnaktiviteter, mat, dansuppvisning.

Dans i bygdegården

Plats: Delsbo bygdegård

Datum: 1/7 Strike, 15/7 Junix, 29/7 Finezze, 12/8 Matz Rogers, 26/8 Samzons

Pride Hudik

Plats: Rådhusparken

Datum: 8/8

Artister: Dismissed

BOLLNÄS

Karlslundsfestivalen

Plats:Karlslundsbadet, Bollnäs

Datum:28–29/7

Artister: Syster Sol. The Kristet Utseende. Charta 77. Kajsa Karp. The Headlines. M.I.D. Ola & Potatisarna. Louisa Westling med band. Murder Market. Johanna Bakke, Blue Kahn. Nextopia. Dj Lisa Linck, med flera.

Långnäsparken

Plats: Långnäs, Bollnäs

Evenemang: 1/7 Hälsingenatta med bland andra Engmans Kapell, 15/7 Rock'n summer m Boppers & Refreshments, Andy & The Rockets, 21–22/7 Brännbollsyran med De Sotos, Midnight Express, DJ LIsa, 4/8 Per Persson & Nya Packet, 13/8 Diggiloo

Karisma trädgårdsscen

Undersvik

Datum: 23/7 Leon Falk New Orleans Friends, 6/8 Triorum, Hans-Ers, Rutanen & Dillner

Loses visfestival

Plats: Mellan Gustavsberg och Flugbo

Datum: 21–22/7

Artister: Bland andra Björn Hedén, Elin Lyth, Peter Puma Hedlund, Monica Törnell, Georg Gulyas, Fred Lane, Dost Al-Ali, Piero Sciotti, Kurt Öberg och Ola Magnell

Spaghettiopera

Plas: Loses vridläktare, Finnskogen

Datum: 28–30/7 Hannah Körner har samlat operasångare och musiker i en spaghettiopera i regi av Märit Bergvall, 29/7 Barnopera

I sommartid

Plats: Växbo krog

Datum: 18/7, 25/7

Evenemang: Konsert med Mattias Holmgren och Jessica Andersson

OVANÅKER

Edsbyn Pride

Plats:Idrottsparken, Edsbyn

Datum: 18/8

Artister: Pernilla Wahlgren, Julia Frej, No sons

Dans i Jössebo

Plats: Jössebo vildmarkscamp

Datum: 24/6 Excess, 12/8 Ankies,

LJUSDAL

Sidskogens dansbana

Plats: Sidskogen, Järvsö

Datum: 1/7 Voize

Dans i Nor

Plats: Åsliden, Färila

Datum: 20/6 Martinez, 27/6 Expanders, 4/7 Jannez, 11/7 Perikles, 18/7 Titanix, 25/7 Sannex, 1/8 Finix, 8/8 Mannerz, 15/8 Kindbergs, 22/8 Blender, 29/8 Casanovas

Dans på Näsbergs loge

Plats: Korskrogen

Datum: 29/6 Streaplers, 22/7 Hedins,

Valla Open

Plats: Hembygdsgården, Valla, Färila

Datum: 13/7

Artister: Joyvoice med Emma Svensson, Slimfit, Järvsö Spelmanslag

Söndagsparty

Plats: Condis Bar & Kök, Järvsö

Datum: 25/6 Anders Kollin, 2/7 Månsson & Robin Eriksson, 9/7 DJ Hedman, 16/7 Kire Ljung, 23/7 Söndagsparty, 30/7 Månsson & Parkow, 6/8 Säsongsfinal

Stenegård

Plats: Stenegård, Järvsö

Datum: 9/7 Magnus Carlson, Selma & Gustaf, Per Persson & nya packet, 9/8 Quilty, irländsk folkmusik

Bommars loge

Plats: Letsbo, Ljusdal

Artister: 26/7 Hellsingland Underground akustiskt, 2/8 Emma Svensson och band

Rosehills trädgårdsscen

Plats: Rosehills, Ljusdal

Datum: 1/7 Angeline, 6/7 Konsert, 13/7 Ebbot, 20/7 Marit Bergman, 22/7 Karavan, 27/7 Kalle Moreus, 3/8 Konsert

Hedenborg

Plats: Heden, Ljusdal

Datum: 30/6 Susanne Alvengren, 7/7 Evert Ljusberg, 14/7 Sigge Hill, 16/7 Logdans, 21/7 Anna Stadling, 22/7 Mat- och hantverksmarknad

Gläntan

Plats: Löjtnant Linkmans glänta, Järvsö

Datum: 8/7

Artister: Niki Yrla, Frida Scar, Helena Gutarra, F.N.Y och DJ Nipslip, Theo-Rolf-Band

NORDANSTIG

Dans på Älvstagården

Plats: Älvstagården, Jättendal

Datum: 14/7 Blender, 28/7 Shine, 4/8 Expanders, 11/8 Casanovas, 25/8 Mickeys

Janne Krantz & Bengan Jansson

Plats: Älvstagården, Jättendal

Datum: 20/7

Rocka i Stocka

Plats: Folkets hus, Stocka

Datum: 18/8

Artister: Linda Gail Lewis, Chris Ruest Band, Travis Green, Carrie Hall & her RC Band, PTC Band

Doug Seegers

Plats: Folkets hus, Stocka

Datum: 30/8

Bergsjöparken

Plats: Bergsjöparken

Datum: 1/7 Eddie Meduza lever, Rocky Mountains 7/7 Doug Seegers, Sam Outlaw, The Neighbours, 13/7 Rock'n Roll Summer med The Boppers och Erika Jonsson, 12/8 Eve Eastwood, Billy Opel

Westernhelg

Plats: Lars-Daniels Lantgård, Älgered

Datum: 18–19/8

Artister: 18/8 Husbandet Neighbours, 19/8 Familjefest på dagen, på kvällen underhåller Neighbours, Crash and recovery, Hank, Bob and Joe, Creeindianen Ken Crying Child Roulette underhåller

Mellanfjärden

Plats: Teaterlokalen, Mellanfjärden

Datum: 20/7 Östen med resten, 5/8 Ronny Eriksson med Eskefeurat

Musikkvällar i Spiksmedjan

Plats: Spiksmedjan, Gränsfors

Datum: 27/6 Det tredje rummet, 4/7 Bob, Hank & Joe, 11/7 Folkmusik, 18/7 Stig Jäderberg, 25/7 Helsinge Regemente, 1/8 Sweet Lillys, 8/8 Bergsjö all stars

Musikkväll

Plats: Café Kraft, Franshammars kraftstation

Datum: 7/7, 27/7

SÖDERHAMN

Dans i Bergviksparken

Plats: Parken i Bergvik

Datum: 20/6 Kjell Dahls, 27/6 Pär Norlings, 30/6 Martinez, 4/7 Ola o Jag, 7/7 Mats Bladhs, 11/7 Löpsjötorparns, 14/7 Rainbow (sångare Lars Kristoffersen), 18/7 Strike, 21/7 Bob Stevens, 25/7 Lars Eriksson, 28/7 Streaplers, 1/8 Mittbandet, 4/8 Donnez, 8/8 Christers, 11/8 Sounders, 15/8 Serenad, 18/8 Jontez, 22/8 BarraBazz, 25/8 Mats Bergmans, 29/8 Ola o Jag

Sommartrivsel på berget

Plats: Östra berget, Söderhamn

Artister: 6/7 Sean Banan, Alma Dahlberg, 13/7 Jon Henrik Fjällgren, Lars "Vegas" Gustafsson, 20/7 Thomas Di Leva, Sara Varga, 27/7 Kikki Danielsson, Östen Eriksson, Evelina Jonsson. Dessutom hålls Stjärnskott – artisttävling för barn – dessa datum.

Strömmingsleken

Plats: Söderhamns centrum

Datum: 11–13/8

Evenemang: Festival med nöjesfält och musik.

Ljusnerocken

Plats: Bruksparken, Ljusne centrum

Datum: 8/7

Artister: Lobster, Headrush, Fiends The Hjelms, Rampant Ruckus, WPO. Efterfest på Ljusne Folkets hus med Svenne Rubins och Lobster

SockenRocken

Plats: Trönö IP

Datum: 5/8

Artister: Onelegged Onions, Debbie m fl

Världsarvsjazzen

Plats: Erik-Anders-gården, Söderala

Datum: 14–16/7

Evenemang: Jazz och folkmusik i Jan Johanssons anda med bland andra Oscar Schönning, Thomas Backman, Svante Thuresson och Jutterström Trio, Cats and dinosaurs, Nisse Landgren, Calle Stenman kvartett, Siv Öyunn Trio, Oscar Shönnings band

Stenödagarna

Plats: Stenö

Evenemang: Allsång med gästartister – 28/6 Monica Törnell, 5/7 Anna och Alexandra Bertilsson, 12/7 Artist, 19/7 Artist, 26/7 KGB, 2/8 Anders Cederkvist, 9/8 Artist, 16/8 Hagström brothers