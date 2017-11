Krönika: Där satt vi, öga mot öga

Det blinkade till i min ultramoderna mobiltelefon som rymmer det allra mesta av det jag knappast behöver och sällan använder, som till exempel värmekamera. Blinkningen indikerade ett nytt meddelande. Jag tittade förstrött och måttligt intresserat i tron att det var ännu ett löfte om förmånligt lån eller något internettroll som ville sprida falska nyheter.

Det var det inte. Det var en synnerligen modern, digital inbjudan om att min sambo och jag var välkomna till ett närmast ålderdomligt, analogt möte i gammalmodig biblioteksmiljö i en närmast arkaisk gammal prästgård i Hälsingland. Där skulle vi få oss till livs information om kommande litteratur. Snacka om ytterligheter – men ack så underbart! "Gu' så härligt!" utbrast jag.

Vi och ett tjugotal andra, för oss i de flesta fall helt främmande individer, var inbjudna att lyssna på en föreläsning och efterföljande samtal kring en kommande bok om pilgrimsvandring. "Pilgrim" kommer från latinets "peregrinus" och betyder "främling". Tanken med en pilgrimsvandring är att man ska ge sig i väg mot det okända. Man lämnar det hemvana för att ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Så en höstdag satt vi där i fantastisk hälsingemiljö, öga mot öga med nya bekantskaper i skenet av tända ljus, rykande kaffe- och tekoppar och söta tilltugg och lyssnade på en verbal pilgrimsvandring – utan de religiösa attributen – och fick nya insikter och åsikter.

Den pilgrimsaftonen var för en dryg månad sedan. På lördag – i kväll om du läser tidningen den 11 november – har jag bjudit in manliga vänner på vad man skulle kunna kalla för en mindre pilgrimsvandring. Vi är ett gäng som då och då ses och ger oss in i det okända. När jag bjuder dem hem till mig har jag tagit för vana att bjuda in analogt: en gammal hederlig lapp skickas ut till gästernas postadresser. Det uppskattas!

Till vardags kallar vi våra "pilgrimsträffar" för gubbmiddagar. Låter det dammigt, patriarkalt, sexistiskt och unket? Lugn, det är det inte. Ämnena varierar, men tonen i dem är definitivt aldrig sexistisk eller förnedrande, snarare ideologisk. Vi förnedrar aldrig andra eller talar aldrig nedsättande om någon, varken män eller kvinnor. Ämnesfälten är breda och spänner från gamla lumparminnen, fylleslag, förhållanden, våra kommande sjukdomar, IS, Trump, Löfven, våra löner, bilar, idrott, träning, för dålig träning, kläder, litteratur och, tja, inget ämne är för stort eller för litet för att avhandlas. Oavsett vad så är poängen att träffas, öga mot öga och inte dolda bakom skärmar, för att prata om allt. Jag tror människan mår bra av det. Vi gör det.