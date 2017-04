Majblomman fyller 110 år – firas med prickig blomma

I år fyller Majblomman 110 år, och uppmärksammas med en blomma som liknar en nyckelpiga.

Det är skolbarn som säljer Majblomman, och pengarna går sedan till behövande barn inom den aktuella kommunen. Barnfattigdomen, även här i Sverige är omfattande, och försäljningen av Majblomman synliggör detta även för andra barn.

2016 samlade 80 000 barn i Sverige in mer än 60 miljoner kronor, som sedan går dels till barn som har ansökt om bidrag, för inköp av kläder, sportutrustning, cyklar, glasögon och liknande, eller hjälp till deltagande i läger och fritidsaktiviteter.

Under 2017 finns det tre kärnfrågor som Majblomman prioriterar – alla barns rätt till en avgiftsfri skola, rätt till glasögon, och rätt till omsorg och aktiviteter även under de 16 veckor under året som skolan är stängd.

De första majblommorna såldes 1907 i Göteborg, och syftade till att hjälpa tuberkulossjuka. Tuberkulos var en av dåtidens värsta folksjukdomar. Majblomman spred sig snabbt över hela Sverige. Idén kom från Beda Hallberg, som var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under förra sekelskiftet. Hon tog avstånd från fattigvårdens värderingar om att skuldbelägga fattiga människor, och drevs av ett mycket starkt socialt engagemang. Hon värnade särskilt om barn och ungdomar. Bedas enkla idé var att ge en liten blomma som kvitto till alla som skänkte ett bidrag. Blomman skulle säljas den 1:a maj varje år och priset skulle vara så lågt att alla skulle kunna köpa den.

Årets insamling startar den 6 april och pågår till 1 maj.

Under 2016 samlade barn i Söderhamns kommun in 240 000 kronor, och Bollnäs låg på 238 000. I Ovanåker fanns ingen försäljning under 2016, men under 2017 kommer minst en skola (Celsiusskolan) att sälja majblommor.

I Söderhamn är alla 13 skolor med, och de som säljer går i 3:an till 6:an. Nytt för i år är att köparen kan betala med sms och därmed inte är beroende av att ha kontanter.

