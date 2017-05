Fullt med aktiviteter under Hälsingegårdsdagarna – årets bästa ostkaka ska prisas

Även i år återkommer Hälsingegårdsdagarna, där det under helgen anordnas fullt av aktiviteter på gårdarna runt Hälsingland. Ett stort antal hälsingegårdar kommer att vara öppna både lördag och söndag där det bland annat kommer att serveras och tävlas i hälsingeostkaka. Ol-Mårs i Alfta och Jon-Lars i Flor håller också under helgen speciellt öppet och visas endast under de här dagarna.

– Många gårdar serverar ostkaka under helgen, där varje gård har sitt recept och sätt att servera på, berättar Stephanie Kristofers, en av gårdsägarna i ett pressmeddelande.

På Ystegård i Hillsta anordnas årets ostkaks-tävling.

– Syftet med tävlingen är, förutom att avgöra vem som gör den godaste ostkakan, att lyfta ostkakans historia och att ta del av det rika utbud och matarv som finns i gårdarna genom generationer av kunskap, fortsätter Stephanie Kristofers.

Hälsingegårdsdagarna pågår under kommande helg den 27 till 28 maj.